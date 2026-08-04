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Economie· 2 min citire
Directorul Centralei Cernavodă: "Suntem la 7 zile de oprire, dacă nu se fac noi intervenții pe Dunăre”
Centrala Cernavodă
Publicat4 aug. 2026, 12:48
Sursărealitatea.net
Operațiunea de detonare a stâncii de la Borcea a ridicat nivelul Dunării cu 2 centimetri la intrarea în bazinul de aspirație al reactorului 2 de la Cernavodă, câștigând două zile suplimentare de funcționare. În exclusivitate la Realitatea Plus, directorul CNE, Romeo Urjan, a avertizat că centrala rămâne la doar 7 zile de oprire, dacă nu se reușește creșterea suplimentară a nivelului fluviului.
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