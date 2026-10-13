FMI revizuiește prognozele pentru România: recesiune în 2026 și inflație de 8,2%

Publicat 13 oct. 2026, 12:02 Sursă adevarul

Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în jos prognozele pentru România, anticipând o contracție economică de 0,5% în 2026 și o inflație medie de 8,2%, conform estimărilor publicate recent.

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