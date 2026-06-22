Lovitură pentru șoferii români: România este singura țară din UE unde motorina a continuat să se scumpească

Prețul combustibililor pentru transportul personal în Uniunea Europeană a fost cu 20,7% mai mare în mai 2026 față de aceeași lună a anului trecut. România se află printre statele membre cu cele mai mari creșteri anuale la carburanți. În același timp, țara noastră a fost singurul stat din UE în care prețul motorinei a continuat să crească față de luna aprilie. Datele arată că presiunea asupra șoferilor rămâne ridicată, chiar dacă în alte state europene au apărut deja ieftiniri.
În ritm anual, în luna mai 2026, prețurile combustibililor și lubrifianților au crescut în toate țările Uniunii Europene. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în patru state membre, unde creșterile au depășit pragul de 30%. Bulgaria a avut o creștere de 33,9%, Luxemburg de 32,2%, Lituania de 30,8%, iar România de 30,4%. Cea mai mică majorare anuală a fost raportată în Ungaria, unde prețurile au urcat cu 3,5%.
În restul statelor membre, creșterile anuale au fost mai moderate, dar tot vizibile pentru consumatori. Acestea au variat între 12,7% în Polonia și 29,2% în Franța. Diferențele dintre țări arată că scumpirile nu au fost resimțite uniform în Uniunea Europeană. România rămâne însă în zona superioară a clasamentului, cu una dintre cele mai mari creșteri față de aceeași lună a anului trecut.
Motorina s-a ieftinit în UE, dar nu și în România
La nivelul Uniunii Europene, prețurile la motorină au fost cu 29% mai mari în mai 2026 față de mai 2025. Benzina s-a scumpit și ea, dar într-un ritm mai redus, cu 16,2% față de aceeași lună a anului trecut. Comparativ cu aprilie 2026, motorina s-a ieftinit în medie cu 5,8% la nivelul UE. România a făcut însă excepție, fiind singurul stat membru în care prețul motorinei a crescut, cu 1,6%.
Cele mai mari scăderi ale prețului la motorină au fost înregistrate în Germania, Grecia, Estonia și Irlanda. În aceste state, șoferii au simțit mai rapid calmarea pieței europene a carburanților. În România, tendința a fost inversă, iar motorina a continuat să se scumpească. Această evoluție pune țara noastră într-o poziție aparte față de restul Uniunii Europene.
Benzina s-a scumpit în 23 de state membre
La benzină, prețurile au crescut în 23 de state membre între aprilie și mai 2026. România a raportat o scumpire de 6,2%, una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană. Doar Germania, Irlanda și Suedia au raportat ieftiniri în aceeași perioadă. Astfel, pentru majoritatea șoferilor europeni, luna mai a adus costuri mai mari la alimentare, conform Agerpres.
În România, creșterea prețului la benzină s-a suprapus peste nivelul deja ridicat al carburanților. Diferența dintre evoluția de la noi și cea din statele unde au fost raportate scăderi este importantă. În timp ce unele piețe au început să reflecte ieftinirile internaționale, prețurile din România au continuat să urce. Acest lucru se vede atât la pompă, cât și în comparațiile cu media europeană.
Cât costă benzina și motorina în România
În România, prețul benzinei standard era luni de aproximativ 8,47 lei pe litru, potrivit Peco Online. Motorina se vindea cu prețuri între 9,03 și 9,09 lei pe litru, în funcție de companie. Prețul mediu al GPL era de aproximativ 4,5 lei pe litru. Aceste valori arată că alimentarea a devenit tot mai costisitoare pentru șoferii români.
Benzina premium se vindea la pompă cu aproximativ 8,95 lei pe litru. Motorina premium ajungea la 9,8 lei pe litru. Diferențele dintre sortimente sunt importante mai ales pentru cei care folosesc mașina zilnic sau parcurg distanțe mari. În cazul transportului personal, orice scumpire se simte rapid în bugetul lunar.
Piața petrolului s-a calmat după tensiunile din Orientul Mijlociu
Prețurile carburanților au început să scadă în Europa după acordul de pace cu Iranul anunțat de președintele american Donald Trump. Anunțul a dus la calmarea pieței internaționale a petrolului. Un alt efect important a fost reluarea fluxurilor din zona Strâmtorii Ormuz. Această evoluție a contribuit la reducerea presiunii asupra cotațiilor internaționale.
Pe piața internațională, prețul țițeiului Brent a scăzut la aproximativ 82 de dolari pe baril. WTI s-a apropiat de 80 de dolari pe baril. Aceste niveluri sunt cu peste 5% mai reduse față de maximele recente. În timpul crizei, barilul ajunsese la aproximativ 122 de dolari, ceea ce înseamnă o corecție de peste 30%.
România rămâne sub presiunea prețurilor la pompă
Chiar dacă piața internațională a petrolului a dat semne de calmare, efectele nu s-au văzut la fel peste tot în Uniunea Europeană. În mai multe state, motorina s-a ieftinit față de aprilie, însă România a fost singura țară în care prețul a continuat să crească. La benzină, scumpirea de 6,2% plasează România printre statele cu cele mai mari creșteri lunare. Pentru șoferi, aceste date arată că presiunea prețurilor la pompă rămâne ridicată, în ciuda ieftinirilor apărute pe piețele internaționale.