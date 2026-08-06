Românii cumpără tot mai puțin. Consumul a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 11 luni: datele INS

Publicat 6 aug. 2026, 10:42 Sursă realitatea.net

Consumul populației s-a deteriorat puternic în iunie 2026, când volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 7,3% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Este cea mai accentuată contracție din ultimele 11 luni și marchează a unsprezecea lună consecutivă în care vânzările sunt sub nivelul din anul precedent.

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