Economie· 1 min citire

Ministerul de Finanțe lansează o nouă ediție a titlurilor de stat Tezaur

Titluri de stat Tezaur

Titluri de stat Tezaur

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 10:48
Sursărealitatea.net

Veniturile obținute nu se impozitează.

Ministerul de Finanțe lansează luni o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat.
Scadența este la unu, trei și cinci ani, iar dobânzile anuale de la 6,2 la 7,15%.

Titlurile - în valoare de un leu - pot fi achiziționate de pe platforma ghiseul.ro până pe 2 septembrie, iar până pe 4 septembrie de la unitățile Trezoreriei. Veniturile obținute nu se impozitează.

Săptămâna trecută, Ministerul Finanțelor a lansat și o nouă ofertă Fidelis, valabilă până pe 14 august, cu șapte emisiuni în lei și euro și dobânzi anuale de până la 7,5% la lei și 6,3% la euro.

Irina Chițu, vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, spune că Tezaur și Fidelis reprezintă instrumente de economisire și investiție pentru populație și o sursă de bani împrumutați pentru stat.

Irina Chiţu: Funcționează ca la un buget personal. În momentul în care cheltuielile depășesc veniturile, trebuie să te împrumuți și aceasta este o modalitate a statului de a se împrumuta și de la populație. Atât dobânda nu se impozitează, cât și eventualul câștig din piaţa de capital.

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