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Ce scrie presa din Italia despre urșii din România

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 3 aug. 2026, 12:57

Presa italiană scrie despre decizia României de a majora cota anuală de vânătoare a urșilor bruni la aproape 900 de exemplare pentru anii 2026 și 2027.

Potrivit site-ului Fanpage, noua cotă este de 859 de urși, o măsură care reaprinde disputa dintre autorități, experți și organizațiile de protecție a animalelor.

România găzduiește cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează între 10.000 și 13.000 de exemplare, pe baza unui studiu de analiză ADN. Decizia este legată de incidentele repetate de pe Transfăgărășan, inclusiv de moartea motociclistului italian Omar Farang Zin, atacat în vara anului 2025 de o ursoaică cu pui, în timp ce încerca să o fotografieze.

Jurnaliștii italieni notează că Transfăgărășanul a devenit unul dintre drumurile cu cele mai multe incidente cu urși din lume, din cauza turiștilor care opresc pentru selfie-uri, ignorând panourile de interdicție. Se face o paralelă cu Italia, unde moartea alergătorului Andrea Papi, ucis în 2023 de ursoaica JJ4, a stârnit o dezbatere similară. Potrivit Ministerului Mediului, aproape 30 de români au murit în ultimele două decenii în atacuri ale urșilor.

Experții citați se arată sceptici: vânătoarea vizează mai ales masculi mari din păduri adânci, în timp ce exemplarele obișnuite cu oamenii rămân un risc. Măsurile neletale – interdicția de hrănire, gestionarea deșeurilor și gardurile electrice – există, dar sunt aplicate insuficient.

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