Advertising
Social· 1 min citire
Ce scrie presa din Italia despre urșii din România
FOTO: Arhivă
Presa italiană scrie despre decizia României de a majora cota anuală de vânătoare a urșilor bruni la aproape 900 de exemplare pentru anii 2026 și 2027.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:44Fostul președinte al Autorității Vamale, în fața judecătorilor. Este acuzat că a falsificat documente oficiale
- 15:21Gianni Infantino pierde primul sprijin înaintea alegerilor FIFA. Șansele să fie reales scad considerabil
- 14:58Estonia, desemnată cea mai bună destinație din lume pentru relocare în 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News