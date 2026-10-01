Noi scumpiri în octombrie 2026. Plătim mai mult pentru lactate și mezeluri

Publicat 1 oct. 2026, 08:29 Sursă realitatea.net

Noi scumpiri sunt așteptate în octombrie 2026. Lactatele și mezelurile se pot scumpi, în timp ce serviciile și produsele nealimentare au deja prețuri mai mari.

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