Advertising
Actualitate· 1 min citire
Jandarmeria Română, mesaj de ultimă oră pe fondul tensiunilor de la protestul masiv al fermierilor - VIDEO
Protest al fermierilor în Capitală
Publicat30 iul. 2026, 11:08
Sursărealitatea.net
Jandarmeria Română transmite un mesaj de ultimă oră, în contextul tensiunilor apărute joi dimineață la protestul fermierilor din Piața Presei din București. Instituția precizează că manifestația este declarată ca adunare publică și că forțele de ordine intervin pentru menținerea siguranței participanților.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:24Meci de milioane pentru FCSB! Gigi Becali poate pierde o avere dacă echipa este eliminată de FK Auda
- 14:14Bărbat din Mehedinţi, arestat preventiv pentru pornografie infantilă în formă agravantă şi şantaj
- 13:48ANP dezvăluie cronologia atacului informatic. Modul în care hackerii au pătruns în rețea rămâne necunoscut
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News