Scădere dramatică pentru aur: a ajuns la cel mai mic preț din ultimul an
Aur / Sursa foto - Pixabay
Prețul aurului a pierdut peste 32% față de recordul din ianuarie 2026. Află de ce scade metalul prețios în ciuda războiului și inflației.
Prețul aurului continuă să înregistreze scăderi importante pe piețele internaționale, ajungând miercuri la cel mai redus nivel din ultimul an. Deși metalul prețios este considerat în mod tradițional o investiție de refugiu în perioade de instabilitate economică și geopolitică, evoluția recentă arată că nici aurul nu este ferit de presiunile piețelor financiare.
Cotația aurului a coborât cu 1,4%, până la 3.796,37 dolari pe uncie, atingând cel mai scăzut nivel din septembrie 2025, potrivit datelor Reuters.
Raportat la maximul istoric de 5.594,82 dolari pe uncie, înregistrat în ianuarie 2026, aurul a pierdut peste 32% din valoare. Dacă tendința descendentă se menține, metalul prețios ar putea încheia anul cu cea mai slabă performanță anuală din 2015.
De ce scade prețul aurului, deși războiul și inflația continuă
În mod obișnuit, conflictele militare, incertitudinea economică și inflația îi determină pe investitori să se orienteze către aur, considerat un activ care poate proteja valoarea banilor în perioade dificile.
De această dată, însă, mecanismele pieței funcționează diferit.
Potrivit analiștilor citați de Reuters, principalele motive pentru scăderea prețului aurului sunt aprecierea dolarului american, creșterea randamentelor obligațiunilor guvernamentale din SUA și anticiparea unor noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală americană (Fed).
Creșterea dobânzilor face ca obligațiunile și alte instrumente financiare purtătoare de dobândă să devină mai atractive pentru investitori.
Aurul are însă un dezavantaj important: nu generează dobânzi și nici dividende. Prin urmare, atunci când randamentele altor investiții cresc, deținerea metalului prețios devine relativ mai puțin atractivă.
Un alt factor este dolarul american. Atunci când moneda SUA se apreciază, aurul devine mai scump pentru cumpărătorii care folosesc alte valute, ceea ce poate reduce cererea la nivel internațional.
Războiul din Orientul Mijlociu pune presiune pe piața aurului
Scăderea cotației este cu atât mai surprinzătoare cu cât tensiunile geopolitice ar fi trebuit, în mod normal, să susțină cererea pentru active considerate sigure.
Conflictul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, la sfârșitul lunii februarie, a determinat creșterea prețurilor petrolului și a amplificat temerile privind accelerarea inflației.
Paradoxal, tocmai aceste evoluții au contribuit la deprecierea aurului.
Prețurile mai mari la energie sporesc presiunile inflaționiste și alimentează așteptările privind menținerea sau majorarea dobânzilor în Statele Unite. În acest context, investitorii își reevaluează strategiile, iar aurul pierde din atractivitate în raport cu alte instrumente financiare.
Piețele anticipează în prezent că Fed ar putea majora dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale în decembrie. Există și posibilitatea unei creșteri mai ample, de 0,50 puncte procentuale, deși aceasta este considerată mai puțin probabilă.
Investitorii vând aur pentru a obține lichidități
Un alt motiv care contribuie la scăderea prețului aurului este nevoia de lichidități.
În perioadele de volatilitate bursieră, unii investitori aleg să vândă activele pe care le pot transforma rapid în bani pentru a acoperi pierderile din alte investiții sau pentru a-și reduce expunerea financiară.
Aurul este unul dintre activele care pot fi vândute relativ ușor pe piețele internaționale. Această caracteristică reprezintă, în mod normal, un avantaj, dar în perioadele de turbulențe poate accentua presiunea la vânzare și poate accelera scăderea cotației.
Cu toate acestea, interesul pentru investițiile în aur nu a dispărut.
Fondurile de investiții susținute de aur fizic au atras 211 tone în trimestrul al treilea, în timp ce băncile centrale au cumpărat aproximativ 675 de tone în primele nouă luni ale anului, potrivit estimărilor World Gold Council.
China continuă să își majoreze rezervele de aur, iar Polonia, unul dintre cei mai importanți cumpărători din ultimii ani, și-a atins obiectivul de 700 de tone.
Ce înseamnă scăderea prețului aurului pentru investitorii din România
Reducerea cotației internaționale a aurului nu se reflectă automat și în aceeași proporție în prețurile lingourilor, monedelor sau bijuteriilor comercializate în România.
Costul efectiv suportat de cumpărători depinde de mai mulți factori, printre care evoluția cursului valutar, marjele practicate de comercianți și costurile de prelucrare.
Astfel, chiar dacă prețul aurului scade pe piețele internaționale, diferența resimțită de cumpărătorii individuali poate fi mai mică sau poate apărea cu întârziere.
Pentru investitori, evoluția din perioada următoare va depinde în mare măsură de politica monetară a Rezervei Federale americane, de direcția dolarului și de intensitatea tensiunilor geopolitice.
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