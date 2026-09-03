Scumpirile la pompă îi lovesc din nou pe români. Motorina trece de 10 lei în multe stații, deși Guvernul a majorat reducerea accizei

Carburanții rămân la niveluri extrem de ridicate pe 3 septembrie 2026, iar în București cea mai ieftină benzină apare la 9,55 lei/litru, în timp ce motorina pornește de la 9,97 lei/litru.
Românii continuă să fie loviți puternic de prețurile uriașe ale carburanților. Joi, 3 septembrie 2026, cea mai ieftină benzină standard din București costă 9,55 lei/litru, în timp ce motorina pornește de la 9,97 lei/litru, potrivit datelor afișate de PretCarburant.ro.
Pragul de 10 lei pe litru este deja depășit în cazul carburanților premium, iar diferențele dintre marile orașe sunt foarte mici. Pentru șoferi, asta înseamnă că alimentarea mașinii a devenit o cheltuială tot mai greu de suportat, într-o perioadă în care prețurile ridicate se resimt deja în tot bugetul familiei.
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Cât costă benzina și motorina în București pe 3 septembrie?
În București, cea mai ieftină benzină 95 costă 9,55 lei/litru, în timp ce benzina Premium pornește de la 10,03 lei/litru.
Motorina standard are un preț minim de 9,97 lei/litru, iar motorina Premium ajunge la cel puțin 10,74 lei/litru. GPL-ul poate fi găsit de la aproximativ 4,60 lei/litru.
La aceste prețuri, un plin de 50 de litri de benzină standard ajunge la aproximativ 477,50 lei, iar pentru 50 de litri de motorină standard șoferii plătesc aproximativ 498,50 lei.
Unde se găsește cea mai ieftină benzină dintre marile orașe?
Cele mai mici prețuri la benzina 95 dintre orașele analizate sunt de 9,49 lei/litru, în Arad, Cluj-Napoca și Târgoviște.
La Craiova și Baia Mare, benzina pornește de la 9,51 lei/litru, în Brăila de la 9,53 lei/litru, iar în Satu Mare de la 9,54 lei/litru.
În București, Timișoara, Constanța, Oradea, Brașov, Iași, Pitești, Ploiești, Buzău, Târgu Mureș, Sibiu, Bacău și Râmnicu Vâlcea, cel mai mic preț afișat este de 9,55 lei/litru.
Diferențele sunt, așadar, de doar câțiva bani între cele mai multe dintre marile orașe, ceea ce arată că șoferii sunt prinși într-un nivel ridicat al prețurilor aproape indiferent de zona în care locuiesc.
Unde se găsește cea mai ieftină motorină?
La motorină, cea mai mică valoare este în Cluj-Napoca, unde prețul pornește de la 9,96 lei/litru.
În aproape toate celelalte orașe importante analizate, inclusiv București, Arad, Timișoara, Constanța, Craiova, Oradea, Brașov, Iași, Pitești, Satu Mare, Ploiești, Baia Mare, Buzău, Târgu Mureș, Sibiu, Bacău, Târgoviște, Râmnicu Vâlcea și Brăila, motorina standard pornește de la 9,97 lei/litru.
Practic, diferența dintre cel mai mic preț și valorile din restul marilor orașe este de numai un ban.
Cât costă carburanții premium?
Șoferii care folosesc variante premium plătesc și mai mult. În București, benzina Premium pornește de la 10,03 lei/litru, iar motorina Premium de la 10,74 lei/litru.
În Arad, benzina Premium poate fi găsită de la 9,84 lei/litru, iar în Târgoviște și Brăila de la 9,99 lei/litru. În cele mai multe dintre celelalte orașe mari, prețul minim este de 10,03 lei/litru.
La motorina Premium, valorile pornesc de la 10,54 lei/litru în Craiova, Cluj-Napoca și Baia Mare, de la 10,59 lei/litru în Arad și Satu Mare, iar în numeroase alte orașe ajung la minimum 10,74 lei/litru.
Unde este cel mai ieftin GPL?
Pentru GPL, cele mai mici prețuri din lista analizată sunt în Târgoviște, unde litrul pornește de la 4,43 lei.
În Cluj-Napoca, prețul minim este de 4,59 lei/litru, iar în București, Brașov, Ploiești, Buzău și Sibiu este de aproximativ 4,60 lei/litru.
În restul marilor orașe, valorile sunt cuprinse în general între 4,61 și 4,64 lei/litru.
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Cât de mult îi apasă pe români prețurile actuale?
La un preț de 9,55 lei/litru pentru benzină și aproape 10 lei/litru pentru motorină, fiecare alimentare devine o cheltuială serioasă. Un plin de 50 de litri înseamnă aproape 500 de lei, iar pentru cei care folosesc mașina zilnic, costurile lunare pot deveni greu de susținut.
Problema este cu atât mai mare cu cât scumpirea carburanților nu îi afectează doar pe șoferi. Transportul mai scump poate pune presiune și pe prețurile produselor și serviciilor, ceea ce înseamnă că efectul se poate resimți în întregul lanț de consum.