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AEP: Partidele politice au primit, în luna august, subvenţii de peste 15,4 milioane de lei

Bani partide politice

Bani partide politice

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 11:52
Sursărealitatea.net

Partidul Social Democrat (PSD) a primit, în luna august, subvenţii de la bugetul de stat de 5,1 milioane de lei, fiind urmat de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), cu circa 3 milioane de lei, şi de Partidul Naţional Liberal (PNL), cu aproape 2,8 milioane de lei.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a prezentat, marţi, valoarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat şi virate în contul fiecărui partid politic în luna august din acest an.

Potrivit unui comunicat al AEP, lista continuă cu Uniunea Salvaţi România (USR) - 1,98 milioane de lei, Partidul S.O.S. România - 1,32 milioane de lei, Partidul Oamenilor Tineri (POT) - peste un milion de lei, Partidul Mişcarea Populară (PMP) - 72.600 de lei şi Forţa Dreptei - aproape 69.000 de lei.

Totalul fondurilor alocate partidelor politice din bugetul de stat, în luna august, se ridică la 15.470.000 de lei.

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