AUR a cerut azi anchetă în Comisia de Apărare din Senat privind situația gravă din portul Constanța

Publicat 8 iun. 2026, 16:45 Sursă Realitatea.Net

Senatorul AUR Mircia Chelaru a solicitat astăzi, în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat, declanșarea unei analize privind incidentul dronei care a ajuns în zona Portului Constanța și audierea principalelor instituții responsabile de securitatea națională. Incidentul ridică semne de întrebare serioase privind capacitatea de reacție a statului român, coordonarea instituțională și mecanismele de prevenire a unor amenințări care pot afecta siguranța cetățenilor și securitatea României.

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