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Politica· 2 min citire
AUR continuă lupta pentru telemedicină: proiectul deputatului AUR Cristina Butură urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților
Sigla AUR
Telemedicina reprezintă o prioritate pentru partidele aflate la putere doar la nivel declarativ. Majoritatea parlamentară a respins în Camera Deputaților un proiect de lege privind implementarea telemedicinei, inițiat încă din anul 2020. Cu toate acestea, dezvoltarea serviciilor medicale la distanță rămâne pe agenda legislativă prin proiectul AUR care a fost adoptat de Senat și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților.
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