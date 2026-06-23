Politica· 1 min citire

Bolojan cere urgent un guvern cu puteri depline: „Ce se construiește fără principii nu poate rezista”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 08:24
Sursărealitatea.net

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis marți un mesaj în care solicită formarea urgentă a unui guvern cu puteri depline, bazat pe transparență și respect pentru principiile democratice.

„România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice.”, a declarat Bolojan.

Premierul intermiar a avertizat că „jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”, subliniind că orice construcție politică lipsită de principii și onestitate nu are șanse de durată.

„PNL își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar”

Conform lui Bolojan, PNL rămâne ferm pe poziția sa: un guvern minoritar investit pe baza unui pact național, care să stabilească prioritățile țării pentru următoarele șase luni.

Bolojan a precizat că partidul său este „pregătit să contribuie la o soluție”, dar numai una „corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”.

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