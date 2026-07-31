Echipa secundă a lui Dinamo, implicată într-un accident rutier grav! Adrian Ropotan a fost resuscitat

Un grav accident rutier s-a produs vineri dimineață, în municipiul Câmpulung, județul Argeș. Microbuzul în care se aflau jucătorii și antrenorii echipei secunde a lui Dinamo, 16 la număr, a intrat violent într-un pom, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție din cauza numărului mare de persoane implicate.
UPDATE: Persoana decedată ar fi maseorul echipei, potrivit presei locale.
”Martorii susțin că șoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, iar microbuzul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit puternic de un copac”, notează ziarobiectiv.ro.
Știrea inițială
La fața locului au fost mobilizate de urgență patru echipaje de pompieri, alături de mai multe ambulanțe și echipaje de prim-ajutor.
Adrian Ropotan, în stare gravă
Potrivit informațiilor transmise de autorități, în urma impactului, 10 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit informatiademuscel.ro.
La sosirea echipajelor de intervenție, două victime erau încarcerate în microbuz. Acestea au fost extrase de pompieri și predate imediat personalului medical.
Din informațiile iAMsport.ro, ar fi vorba despre autocarul echipei secunde a lui Dinamo. Antrenorul principal, fostul internațional Adrian Ropotan, a avut nevoie de resuscitare din partea medicilor, acesta având mâinile rupte.
Cea de-a doua persoană, care se afla într-o stare extrem de gravă, ar fi decedat în pofida eforturilor medicilor.
Intervenția este în plină desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.