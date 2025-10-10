BOMBĂ POLITICĂ! OMUL LUI NICUȘOR DAN NU EXCLUDE UN GUVERN AUR-PSD: PREȘEDINTELE VA CUMPĂNI ȘI VA LUA DECIZII CORECTE
BOMBĂ POLITICĂ! OMUL LUI NICUȘOR DAN NU EXCLUDE UN GUVERN AUR-PSD: PREȘEDINTELE VA CUMPĂNI ȘI VA LUA DECIZII CORECTE
Ludovic Orban anunță că Nicușor Dan ar fi disponibil să accepte un Guvern AUR-PSD, în eventualitatea ruperii coaliției de guvernare.
Ludovic Orban anunță că Nicușor Dan ar fi disponibil să accepte un Guvern AUR-PSD, în eventualitatea ruperii coaliției de guvernare.
„Sunt convins că președintele întotdeauna va cumpăni și va lua decizii care să fie benefice pentru România”, a spus, vineri, Ludovic Orban, consilier prezidențial, întrebat dacă Nicușor Dan ar accepta un Guvern PSD-AUR, în cazul în care s-ar rupe coaliția de guvernare.
„Ca să spun așa, nu e nici un președinte care să fie prea activ, adică în sensul de a sări peste competențele prezidențiale, dar nici un președinte absent, ca Iohannis. Este un om echilibrat, care girează cu responsabilitate atribuțiile, competențele funcției prezidențiale”, a mai spus Orban.
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