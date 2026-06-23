Advertising
Politica· 1 min citire
Cutremur în PNL. LISTA liberalilor care ar urma să fie excluși din partid - SURSE
PNL
Publicat23 iun. 2026, 12:42
Sursărealitatea.net
Realitatea PLUS a intrat în posesia listei cu membrii Partidului Național Liberal care ar urma să fie excluși din partid.
Citește și
- 14:21Ludovic Orban îl somează pe Nicușor Dan: „Nu îl desemnați premier pe Grindeanu!”
- 14:08George Simion, după consultările de la Cotroceni: „Fără AUR nu se poate”. Nicușor Dan, amenințat cu suspendarea și demiterea
- 13:27PSD anunță că este gata să preia guvernarea după consultările cu Nicușor Dan: „Orice zi pierdută aduce minus în viața românilor”
- 11:46Negocieri tensionate înainte de consultări. Bolojan a vorbit cu Nicușor Dan: ce i-a cerut
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News