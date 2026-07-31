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Actualitate· 2 min citire
Scandal la FIFA! Consilierul lui Gianni Infantino demisionează și atacă proiectul privind investitorii străini
Gianni Infantino
Carlos Cordeiro, unul dintre principalii consilieri ai președintelui FIFA, Gianni Infantino, și-a anunțat demisia cu efect imediat, în semn de protest față de planul organizației de a atrage investitori externi în administrarea Cupei Mondiale.
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