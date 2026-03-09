Daciana Sârbu îi face astăzi plângere penală Oanei Țoiu. Irina Ponta va fi apărată de mama ei în instanță

Sursă: realitatea.net

Daciana Sârbu îi face astăzi plângere penală ministrului de Externe. Daciana o acuză pe Oana Țoiu că a sunat la Consulat și a blocat repatrierea din Dubai a fiicei ei și a lui Victor Ponta, potrivit Realitatea PLUS.

Daciana Sârbu a precizat zilele trecute că Oana Țoiu nu va lupta cu Victor Ponta, ci cu ea însăși, fiind mama Irinei.

Daciana și Victor Ponta au acuzat că fiica lor în vârstă de 17 ani a fost scoasă de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE care trebuia să aducă acasă cei 28 de copii aflați în tabără.

Oana Țoiu este acuzată de Daciana Sârbu că a sunat direct la Consulat și a cerut să nu o lase pe minoră să se îmbarce pentru că ar fi putut avea „probleme de imagine”.