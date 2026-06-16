Dan Tanasă (deputat AUR): „Adevărații extremiști sunt cei care nu respectă Constituția României și nici sentințele judecătorești definitive! UDMR se pricepe foarte bine la ambele!”

Publicat 16 iun. 2026, 19:34 Sursă realitatea.net

Deputatul AUR Dan Tanasă acuză UDMR că ignoră în mod repetat Constituția României și hotărârile definitive ale instanțelor, după ce Tribunalul București a sancționat din nou primarul UDMR din Sfântu Gheorghe pentru refuzul de a pune în aplicare o sentință judecătorească privind respectarea limbii oficiale a statului român.

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