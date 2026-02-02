Decizia crucială și definitivă a judecătorilor în dosarul lui Călin Georgescu
Președintele interzis de Sistem, mesaj crucial pentru români
Călin Georgescu va ajunge în scurt timp la Tribunalul București, acolo unde are loc procesul în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii parchetului general pentru acuzația de propagandă legionară. Judecătorii vor analiza contestația avocaților asupra deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, după ce toate cererile și excepțiile ridicate de apărători au fost respinse în camera preliminară. Miza este una uriașă, decizia de astăzi fiind definitivă. În fața tribunalului sunt așteptați susținătorii candidatului interzis.
Procesul de astăzi joacă un rol crucial în situația juridică a lui Călin Georgescu. Este vorba despre o contestație asupra deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, cu privire la începerea judecății pe fond a primului dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General.
De asemenea, toate cererile și excepțiile ridicate de către avocați în procedura de cameră preliminară au fost respinse de către instanță. Asupra acestei decizii s-a depus o contestație, în urma motivării judecătorilor, care a ajuns astăzi pe masa magistraților de la Tribunalul București.
Decizia în acest caz este una foarte importantă, întrucât este una definitivă
La ora 8:30 va începe acest termen, când, în doar câteva momente, va ajunge și Călin Georgescu la sediul Tribunalului București, alături de avocații săi.
