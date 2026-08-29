Politica· 2 min citire

Dominic Fritz prins cu minciuna după ce a acuzat Realitatea PLUS că i-a ignorat dreptul la replică

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat29 aug. 2026, 15:29
Actualizat29 aug. 2026, 15:37
SursăRealitatea PLUS

Dominic Fritz recurge la un truc vechi de comunicare: declanșează un atac la adresa postului Realitatea PLUS, acuzând că reacția sa în cazul anchetei Recorder privind SPP și Lucian Pahonțu ar fi fost ignorată, deși în realitate declarația trimisă i-a fost citită integral pe post.

Ce vedem aici nu este altceva decât o încercare de a bifa puncte de imagine prin crearea unui conflict artificial cu presa. Când un politician își construiește un întreg clip video bazat pe o premisă falsă — susținând că a fost „băgat în seamă doar la mișto” sau ignorat, deși postul TV i-a difuzat punctul de vedere — mesajul real nu mai este despre transparență sau despre ancheta Recorder. Mesajul devine despre autoservire politică și cultivarea unui sentiment de persecuție în rândul propriilor susținători.

Iată principalele probleme din această strategie:

  • Manipularea prin omitere: Să acuzi o televiziune că nu ți-a preluat opinia când aceasta a citit-o pe ecran reprezintă o denaturare directă a faptelor, menită să creeze indignare facilă în online.

  • Capitalizarea pe un subiect fierbinte: Folosirea anchetei Recorder privind SPP doar ca pe un vehicul de atac la adresa unui trust de presă deturnează atenția de la substanța anchetei și o mută pe ego-ul politicianului.

  • Tehnica dușmanului închipuit: Atacul la presă rămâne cea mai simplă metodă de a aduna aprecieri rapide pe rețelele de socializare, mutând focusul de la performanța administrativă la rolul de „victimă a sistemului media”.

În loc să se axeze pe fondul problemei ridicate de jurnalismul de investigație, Dominic Fritz a ales calea scurtă a scandalului mediatic, livrând publicului o răstălmăcire a faptelor rebalasată comod pentru algoritmul de pe Facebook.

VIDEOCLIPUL în care Fritz acuză Realitatea Plus

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