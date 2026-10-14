Gabriel Oprea, apel pentru consolidarea securității României la Marea Neagră: UMPMV și PPMP propun șapte măsuri concrete

Asociația Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie, Militari și Polițiști (PPMP, fost UNPR), prin vocea generalului în rezervă Gabriel Oprea, solicită autorităților române măsuri concrete pentru consolidarea apărării naționale în contextul războiului din Ucraina și al riscurilor de securitate din regiunea Mării Negre. Printre propuneri se numără modernizarea sistemelor de apărare antidrone, protejarea infrastructurii critice, intensificarea cooperării regionale și valorificarea experienței militarilor și polițiștilor în rezervă.

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