George Simion, liderul AUR, prezent în Marea Britanie la CPAC (Conservative Political Action Conference).Mișcarea suveranistă europeană își consolidează alianțele

Liderul AUR și vicepreședintele Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), George Simion, va fi unul dintre speakerii ediției din Marea Britanie a Conservative Political Action Conference (CPACGB), unul dintre cele mai importante evenimente dedicate liderilor și organizațiilor conservatoare la nivel internațional.
Anunțul participării sale a fost însoțit de un mesaj care evidențiază direcția politică promovată de organizatori: „Trezirea patriotică mătură Europa! Suntem incredibil de mândri să îl primim pe scena #CPACGB pe liderul suveranist român și vicepreședintele ECR, George Simion! Un apărător al suveranității naționale, al libertății de exprimare și al familiei, George conduce lupta împotriva birocraților din UE și a elitelor globaliste.”
CPAC, o platformă importantă pentru conservatorii europeni
Conservative Political Action Conference este una dintre cele mai influente platforme internaționale dedicate promovării ideilor conservatoare și suveraniste, reunind anual lideri politici, parlamentari, analiști și reprezentanți ai societății civile din numeroase state.
Prezența lui George Simion la ediția din Marea Britanie reflectă consolidarea relațiilor dintre mișcările conservatoare europene și cele britanice în perioada post-Brexit, într-un context în care partidele suveraniste încearcă să își coordoneze mesajele privind viitorul Europei, politica economică și apărarea identității naționale.
Rolul lui George Simion în cadrul ECR
George Simion ocupă funcția de vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), una dintre principalele familii politice conservatoare din Europa. Din această formațiune face parte și Fratelli d'Italia, partidul aflat la guvernare în Italia și condus de Giorgia Meloni.
În această calitate, liderul AUR participă la dezbateri privind viitorul Uniunii Europene, competitivitatea economiei europene și relația dintre instituțiile europene și statele membre.
Mesajul transmis la Forumul Economic European
În cadrul Forumului Economic European organizat de ECR la Cluj, George Simion a susținut că cetățenilor europeni li s-au prezentat drept progres politici care, în opinia sa, au contribuit la dezindustrializare și la diminuarea competitivității economice a continentului.
„Românilor și altor națiuni din Uniunea Europeană li s-a spus să renunțe la anumite valori, iar acest lucru a fost numit progres. Ni s-a spus că modelul nostru este depășit, iar acum Europa depinde de producția din China, de alții pentru apărare și de regiuni instabile pentru resurse energetice esențiale”, a declarat George Simion.
Liderul AUR a avertizat că un continent care nu își mai poate apăra economia, granițele și interesele strategice riscă să își piardă influența la nivel global.
„Un continent care nu își poate apăra granițele, economia și identitatea nu va rămâne o putere globală”, a afirmat acesta.
Priorități economice și dezvoltare industrială
În intervenția sa, George Simion a pledat pentru politici orientate spre dezvoltarea economiei reale, susținerea antreprenoriatului și reducerea poverii fiscale.
Potrivit liderului AUR, Europa are nevoie de investiții consistente în infrastructură, energie, industrie și tehnologie pentru a-și recâștiga competitivitatea.
„Europa trebuie să devină din nou un continent care construiește. Trebuie să investim în infrastructură, în energie, în capacități industriale și în inovație tehnologică. Acestea reprezintă fundația civilizației noastre”, a declarat acesta.
George Simion consideră că prosperitatea economică nu poate fi construită exclusiv prin reglementări și birocrație, ci prin susținerea investițiilor și a mediului de afaceri care generează valoare și locuri de muncă.
Suveranitatea și valorile conservatoare, teme centrale ale dezbaterii
Participarea liderului AUR la CPACGB se înscrie într-o tendință mai amplă de afirmare a mișcărilor conservatoare și suveraniste din Europa. Printre temele centrale ale conferinței se regăsesc apărarea suveranității naționale, protejarea libertății de exprimare, susținerea familiei și limitarea centralizării deciziilor la nivelul instituțiilor europene.
Prin prezența pe scena CPAC din Marea Britanie, George Simion își consolidează profilul internațional și contribuie la dialogul dintre formațiunile conservatoare europene și cele britanice, într-un moment în care dezbaterile privind viitorul Uniunii Europene, competitivitatea economică și identitatea națională ocupă un loc important pe agenda politică a continentului.
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