Gianina Șerban (deputat AUR): „Ce viitor mai poate avea România dacă, an de an, tot mai puțini români devin părinți și tot mai multe sate rămân doar niște amintiri?”

Deputatul AUR Gianina Șerban trage un semnal de alarmă privind declinul demografic al României, marcat de o scădere anuală de 100.000 de locuitori pe fondul migrației și al sporului natural negativ. Parlamentarul cere ca politicile pro-natalitate să își găsească urgent un loc pe agenda publică și propune un set de măsuri pentru protejarea tinerelor familii și încurajarea românilor să revină în țară.

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