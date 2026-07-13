Gabriel Oprea, mesaj dur după tensiunile din Orientul Mijlociu: România trebuie să își consolideze apărarea și să accelereze investițiile strategice

Scris de Daniel Onescu Publicat: 13 iul. 2026, 11:00

Generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și al Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP), afirmă că evoluțiile din Orientul Mijlociu impun o atenție sporită din partea României și solicită consolidarea capacităților de apărare, accelerarea investițiilor strategice și utilizarea eficientă a fondurilor europene destinate securității și infrastructurii.

Distribuie articolul