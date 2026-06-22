Luis Lazarus: „Nu votați guvernul. Robotul Veștea va urma programul lui Bolo!”

Europarlamentarul Luis Lazarus a lansat critici vehemente la adresa negocierilor politice pentru formarea noului guvern, într-o intervenție transmisă din Bruxelles. Acesta a contestat procesul de desemnare a Executivului și a făcut apel la respingerea viitorului cabinet în Parlament.

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