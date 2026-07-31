Advertising
Social· 1 min citire
Alertă aeriană la graniță pentru a treia oară în 24 de ore. Două aeronave Eurofighter britanice au fost ridicate de la sol
FOTO: Profimedia
Publicat31 iul. 2026, 07:24
SursăRealitatea.Net
Ministerul Apărării Naționale anunță că, în timpul nopții, sistemele radar au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. După dispariția acestora de pe radare, în zona de pe teritoriul ucrainean au fost auzite explozii. MApN subliniază că nu a fost înregistrată nicio încălcare a spațiului aerian al României.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 23:10Dunărea a secat atât de mult încât a scos la suprafață nave naziste din al doilea război mondial
- 13:38Mobilizare pe Dunărea Veche: se pregătește devierea cursului fluviului către Cernavodă – VIDEO
- 12:44Alertă în Caraș-Severin: incendiile de vegetație se extind, zeci de pompieri și silvicultori se luptă cu flăcările - VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News