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Politica· 1 min citire
Marine Le Pen, condamnată la trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare
Marine Le Pen
Publicat7 iul. 2026, 15:18
Sursărealitatea.net
Șefa grupului parlamentar al partidului Rassemblement National, formațiune de extremă dreapta, a fost condamnată marți, în apel, la plata unei amenzi de 100.000 de euro.
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