Locuitorii județului Mehedinți se mobilizează puternic în sprijinul candidatului AUR, George Simion, în alegerile prezidențiale din 4 mai. Mii de mehedințeni au exprimat deja dorința clară de schimbare, alegând să susțină un lider care promite o Românie liberă, cinstită și puternică.

„Mehedințenii au înțeles că schimbarea adevărată vine doar cu un președinte care pune interesele cetățenilor înaintea oricăror alte agende. George Simion reprezintă acea schimbare! El este liderul care va aduce respect, curaj și viziune pentru viitorul nostru”, au declarat reprezentanții AUR Mehedinți.

Susținătorii lui George Simion din județ subliniază că acesta este singurul candidat capabil să rupă legăturile cu vechile structuri politice și să redă România cetățenilor săi. Mii de oameni sunt hotărâți să participe la vot pe 4 mai pentru a susține o schimbare reală, bazată pe principii de integritate și demnitate.

„George Simion este candidatul care poate reda încrederea românilor în instituțiile statului. Mehedințenii vor un președinte care să se lupte pentru drepturile lor și care să pună România pe primul loc”, au afirmat susținătorii AUR din județ.

În acest context, AUR Mehedinți se pregătește pentru un scrutin important, având certitudinea că locuitorii județului vor face alegerea corectă pe 4 mai, alegând schimbarea reală reprezentată de George Simion.

Material publicitar politic CMF 31250007, CPP A0B0C1D1E1.