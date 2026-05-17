Ministrul Economiei demontează criticile privind programul SAFE: „România nu aruncă banii pe fereastră”

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, respinge criticile legate de programul SAFE și susține că România are nevoie de finanțarea europeană destinată industriei de apărare și dezvoltării economice.

Oficialul consideră că ideea potrivit căreia România nu ar avea nevoie de acești bani sau că fondurile ar ajunge exclusiv în economiile unor state precum Germania ori Franța reprezintă „mituri” menite să decredibilizeze programul.

Irineu Darău: SAFE oferă finanțare mai ieftină decât împrumuturile actuale ale României

Într-un interviu acordat unui post TV, ministrul Economiei a explicat că programul SAFE reprezintă o sursă avantajoasă de finanțare pentru România, având o dobândă semnificativ mai mică decât cea la care statul român se împrumută în prezent de pe piețele financiare.

Potrivit lui Irineu Darău, împrumuturile din cadrul SAFE au o dobândă de aproximativ 3%, comparativ cu circa 7% în cazul finanțărilor clasice accesate de România.

Ministrul a subliniat că această diferență ar însemna o infuzie importantă de capital la costuri reduse pentru economia românească.

Peste jumătate din investiții ar urma să rămână în România

Irineu Darău a respins și ideea potrivit căreia România ar folosi fondurile SAFE pentru a finanța exclusiv industriile de apărare din alte state europene.

Acesta a precizat că programul include criterii clare de localizare a producției, iar obiectivul autorităților române este ca o parte cât mai mare din investiții să fie realizată pe teritoriul țării.

„Peste 50% din producție va fi în România, în mod direct”, a afirmat ministrul Economiei.

Oficialul a explicat că România nu poate produce încă toate componentele necesare pentru industria de apărare, însă programul ar contribui la dezvoltarea capacităților industriale și la modernizarea sectorului.

Programul SAFE ar putea genera locuri de muncă și retehnologizare

Ministrul interimar al Economiei a insistat asupra faptului că România „nu este o țară de simplă asamblare” și că proiectele dezvoltate prin SAFE ar putea avea efecte economice importante.

Potrivit acestuia, investițiile realizate prin program vor contribui la retehnologizare, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea economiei naționale pe orizontală.

Irineu Darău consideră că atacurile la adresa programului SAFE urmăresc fie slăbirea încrederii publice în proiect, fie blocarea implementării acestuia.

Ministrul mizează pe susținerea partidelor pro-europene

Deși în spațiul public au existat declarații critice privind programul SAFE, ministrul Economiei spune că nu are motive să creadă că partidele pro-europene din Parlament, inclusiv Partidul Social Democrat, nu vor susține proiectul.

Programul SAFE este văzut de autorități drept o oportunitate strategică pentru consolidarea industriei de apărare și pentru atragerea unor investiții importante în economia românească.