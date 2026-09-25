Mohammad Murad: ”România e împărțită acum în două tabere. AUR trebuie și PSD-ul trebuie să stea la masă pentru a salva țara”

Publicat 25 sept. 2026, 14:09 Actualizat 25 sept. 2026, 14:10 Sursă realitatea.net

Mohammad Murad a declarat vineri, în direct la Realitatea Plus, că România este în prezent împărțită în două tabere, iar soluția pentru depășirea crizei politice se află, în opinia sa, la președintele PSD Sorin Grindeanu și liderul AUR George Simion. Deputatul AUR susține că este nevoie de discuții directe și de soluții clare, nu de „încăpățânare politică”, în condițiile în care PNL, USR și UDMR nu ar dispune de voturile necesare pentru învestirea noului Guvern Mureșan.

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