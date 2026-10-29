Niculescu - întâlnire cu reprezentanții UNCJR: Am încredere că administrația locală va fi partener solid al Guvernului pentru reforme corecte

Scris de Daniel Onescu Publicat: 29 oct. 2026, 09:28

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru a analiza presiunile bugetare cu care se confruntă administrațiile județene, prioritățile privind finanțarea serviciilor publice esențiale și măsurile necesare pentru finalizarea proiectelor de investiții finanțate prin PNRR și pentru atragerea eficientă a fondurilor europene.

Distribuie articolul