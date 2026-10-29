Niculescu - întâlnire cu reprezentanții UNCJR: Am încredere că administrația locală va fi partener solid al Guvernului pentru reforme corecte

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru a analiza presiunile bugetare cu care se confruntă administrațiile județene, prioritățile privind finanțarea serviciilor publice esențiale și măsurile necesare pentru finalizarea proiectelor de investiții finanțate prin PNRR și pentru atragerea eficientă a fondurilor europene.
Niculescu a precizat că discutat cu președinții consiliilor județene și despre reforma administrativ-teritorială și comasarea voluntară, menționând că are încredere că 'administrația locală va fi partener solid al Guvernului pentru reforme corecte și bine fundamentate, care să aibă ca rezultat distribuirea cât mai bună a resurselor'.
'M-am întâlnit, astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, oameni cu multă experiență administrativă și cu o bună cunoaștere a problemelor cetățenilor și comunităților. Am analizat împreună presiunile bugetare cu care se confruntă, în special în ceea ce privește serviciile sociale, spitalele, drumurile județene și finalizarea proiectelor cu termene apropiate. Sunt atât probleme transversale, cât și specifice fiecărui județ', a afirmat premierul, potrivit unui comunicat al Guvernului.
Niculescu a menționat că aceste probleme sunt în atenția sa directă și a membrilor Cabinetului care au participat la întâlnire: vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
'Rectificarea bugetară și proiectul bugetului pentru anul viitor trebuie să țină cont de aceste urgențe. Sunt domenii care afectează direct viața oamenilor și pentru care trebuie să găsim soluții responsabile, în limitele resurselor disponibile', a adăugat prim-ministrul.
Potrivit premierului, discuțiile au vizat și alte teme presante, precum pregătirea pentru iarnă, asigurarea energiei necesare cetățenilor și economiei, pregătirea măsurilor pentru a-i ajuta pe oamenii aflați în situații vulnerabile.
El a arătat că vrea să aibă o 'relație de lucru predictibilă' cu administrația publică locală.
'Programul de guvernare prevede continuarea reformei administrative, reguli mai clare pentru finanțele publice locale și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR, alături de continuarea investițiilor în sănătate, educație, infrastructură. Aceste obiective presupun o bună coordonare între ministere și autoritățile județene', a mai menționat șeful Executivului.
Reforma administrativ-teritorială și comasarea voluntară au fost alte teme abordate, cu 'soluții care se regăsesc în programul de guvernare, pentru a folosi mai bine banii publici, în folosul comunităților'.
'După întâlnirea de astăzi, am încredere că administrația locală va fi partener solid al Guvernului pentru reforme corecte și bine fundamentate, care să aibă ca rezultat distribuirea cât mai bună a resurselor. Reprezentanții administrației locale cunosc foarte bine așteptările cetățenilor și ce trebuie făcut pentru îmbunătățirea calității vieții. Am convenit o serie de măsuri prin care Guvernul să sprijine efortul comunităților de a încheia cu bine proiectele finanțate prin PNRR și de a atrage mai rapid și mai eficient resurse din fondurile de coeziune', a adăugat acesta.
El a subliniat că obiectivul comun este asigurarea de servicii publice mai bune pentru oameni, protejarea investițiilor și folosirea responsabilă a resurselor bugetare.
'Guvernul pe care îl conduc va acționa pentru a aduce mai mulți bani în România, prin mecanismele de finanțare europene, precum și prin investiții. Suntem foarte aproape de obiectivul nostru de a adera la OCDE, statut ce ne va deschide noi oportunități de dezvoltare, investiții majore, acces la capitalul internațional, adică o altă perspectivă economică, de încredere și speranță pentru o viață mai bună. Mulțumesc reprezentanților UNCJR pentru toate propuneri făcute, pentru deschidere și încredere!', a mai transmis Luca Niculescu.