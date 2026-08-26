Politica· 1 min citire

Parlamentul a adoptat noua Lege a integrității

Legea integritatii în Parlament

Legea integritatii în Parlament

Scris deStoica Marian
Publicat26 aug. 2026, 13:39
Sursărealitatea.net

Actul normativ merge la promulgare.

Actul normativ, care include și prevederea cunoscută drept „amendamentul Fritz”, merge la promulgare.

La Senat, care este for decisiv, proiectul a primit 106 voturi „pentru” și 19 voturi „împotrivă”.

Proiectul a provocat dezbateri tensionate între aleși.

Senatorii Uniunii Salvați România a criticat păstrarea „amendamentului Fritz”, considerând că acesta îl vizează direct pe primarul Timișoarei. Declarat de instanță în conflict de interese, Dominic Fritz își va pierde mandatul de edil.

Reprezentanții PNL au susținut însă că legea trebuie adoptată pentru respectarea deciziei Curții Constituționale și pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență. Lider al senatorilor liberali, Daniel Fenechiu a declarat că votul este necesar pentru ca România să nu piardă 770 de milioane de euro din fondurile europene.

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmase, marți seară, că legea trebuie adoptată până la termenul de 31 august, chiar dacă include prevederea contestată. Liderul de la Palatul Victoria a precizat că, ulterior, partidele pot încerca eliminarea acesteia.

Curtea Constituțională a stabilit anterior că această prevedere respectă legea fundamentală.

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