PARADOXUL DE LA ORADEA | „Premierul austerității” Ilie Bolojan a inaugurat o creșă la preț de hotel de lux. Un singur loc a costat peste 60.000 de euro

Paradoxul „premierului austerității”: Ilie Bolojan, politicianul care și-a clădit imaginea pe gestionarea drastică a banului public, se află în centrul unei controverse majore chiar în fieful său. Sâmbătă, în Oradea — orașul pe care l-a condus timp de 12 ani —, a fost inaugurată o creșă de doar 40 de locuri, al cărei cost de construcție rivalizează cu cel al unui hotel de lux. Factura totală se ridică la 12 milioane de lei, ceea ce înseamnă o cheltuială record de 300.000 de lei pentru fiecare loc alocat unui copil.
Ilie Bolojan, politicianul care și-a clădit notorietatea națională pe discursul gestionării drastice a banului public și a reformelor structurale adâncești, se află în centrul unei controverse majore chiar în propriul fief. Acesta a inaugurat recent o creșă de mici dimensiuni în municipiul Oradea, proiect ale cărui costuri finale rivalizează cu standardele financiare ale structurilor hoteliere de lux și ridică serioase semne de întrebare privind eficiența utilizării fondurilor.
Factura din teren: Peste 300.000 de lei pentru fiecare copil
Deși discursul politic din mandatul său s-a concentrat pe tăieri bugetare în sectorul educațional, modificări ale sistemului de burse și optimizarea la sânge a aparatului administrativ, realitatea investițiilor din Oradea arată o altă dinamică.
Noua unitate de învățământ are o capacitate extrem de redusă, fiind configurată pentru doar 40 de locuri (patru grupe a câte 10 copii). Proiectul a fost finanțat prin Programul național „Sfânta Ana”, gestionat de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții (CNI), iar valoarea totală a contractului de execuție se ridică la 12,4 milioane de lei, fără TVA.
La o analiză matematică a datelor oficiale, costurile sunt uriașe:
1.850 de euro (aproximativ 9.240 de lei) fără TVA reprezintă costul de construcție pentru fiecare metru pătrat din suprafața totală de 1.342 mp;
310.000 de lei (peste 60.000 de euro) fără TVA este suma alocată din fonduri europene nerambursabile pentru un singur loc destinat copiilor orădenilor.
Clădirea, construită pe un singur nivel, este împărțită în trei sectoare: o zonă administrativă (birouri, cabinete medicale, infirmerie), o zonă educațională (săli de joacă și dormitoare) și o zonă tehnică ce adăpostește bucătăria, spălătoria și o biberonerie. Aceasta este a doua creșă de acest tip recepționată în Oradea, după o structură similară deschisă în cartierul Nufărul.
Profilul constructorului: Ascensiunea fulminantă a unei firme înființate recent
Dincolo de costul ridicat pe metru pătrat, un alt punct de interes în acest caz îl reprezintă identitatea operatorului economic care a adjudecat contractul milionar. Lucrările de execuție au fost încredințate societății NEWCON TEHNIC SRL, o companie din Oradea cu un istoric extrem de scurt pe piața construcțiilor, dar cu o dinamică financiară spectaculoasă.
Înființată în luna noiembrie a anului 2022, firma a reușit performanța de a trece de la o cifră de afaceri modestă în primul an de activitate la rulaje de ordinul zecilor de milioane:
2022: Cifră de afaceri de 273.424 lei și un profit net de doar 15.080 lei;
2023: Afacerile explodează rapid și ating pragul de 12,2 milioane de lei;
2024: Rulajul depășește borna de 20 de milioane de lei;
2025: Compania raportează un vârf de 51,1 milioane de lei cifră de afaceri, un profit net de aproape 2,9 milioane de lei și un portofoliu de 62 de angajați.
Societatea este deținută în părți egale de trei oameni de afaceri locali — Roman Vlad-Natan, Tușe Paul-Ionuț (care asigură și administrarea businessului) și Drozd Fedor — toți trei fiind conectați și la alte entități juridice active în sectorul confecțiilor și structurilor metalice.
Rețeaua contractelor cu statul în Bihor și Satu Mare
Contractul de 12,4 milioane de lei din municipiul Oradea nu este o excepție izolată în portofoliul NEWCON TEHNIC SRL. În ciuda vechimii reduse pe piață, compania a devenit o prezență constantă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), securizând o serie lungă de proiecte finanțate din bugetele comunităților locale.
Datele arată că, pe lângă proiectul creșei, firma a câștigat o licitație importantă în orașul Tășnad (județul Satu Mare), în valoare de 1,26 milioane de lei, având ca obiect proiectarea și execuția unui Centru de zi destinat sprijinirii copiilor aflați în risc de separare de familie.
În paralel, pe parcursul anului 2025, societatea a încheiat nu mai puțin de șapte contracte prin atribuire directă cu diverse primării din județul Bihor. Valoarea cumulată a acestor achiziții directe se ridică la aproximativ 3,28 milioane de lei, fondurile fiind direcționate către servicii de renovare, amenajări și lucrări diverse de construcție civilă.