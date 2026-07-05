Advertising
Actualitate· 1 min citire
Răzvan Lucescu este noul antrenor al campioanei Qatarului. Contract pe doi ani cu Al Sadd
Răzvan Lucescu
Răzvan Lucescu este noul antrenor al formației Al Sadd, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu campioana din Qatar.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:35Darius Olaru a impresionat chiar împotriva FCSB-ului. Românul începe să devină un om de bază la Union Saint-Gilloise
- 15:30Trump: Benjamin Netanyahu ar putea ajunge la Casa Albă chiar săptămâna viitoare
- 14:26Turnul Eiffel, evacuat după ce un bărbat a urcat pe structură cu un steag al SUA
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News