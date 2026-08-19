Economie· 1 min citire

Debitul Dunării scade alarmant la intrarea în România: Ploile din Europa Centrală ar putea salva situația

Seceta provoacă probleme pe Dunăre

Seceta provoacă probleme pe Dunăre

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 19 aug. 2026, 16:10

Debitul Dunării la intrarea în România înregistrează valori extrem de scăzute, fiind de aproape trei ori mai mic decât media normală pentru luna august.

Conform datelor hidrologice, în secțiunea Baziaș s-a înregistrat un debit de doar 1.350 de metri cubi pe secundă, în condițiile în care media multianuală a lunii august este de 3.900 m³/s.

Prognozele pentru zilele următoare nu sunt optimiste, anticipând o scădere suplimentară a debitului până la 1.300 m³/s. Pe parcursul săptămânii, nivelul va rămâne la valori foarte reduse, cu ușoare fluctuații.

În aval de Porțile de Fier, se estimează, de asemenea, o scădere generală a debitelor pe majoritatea sectoarelor.

Speranțele se îndreaptă spre precipitațiile prognozate în Europa Centrală, mai ales în sudul Germaniei, Austria, Slovacia, Cehia și Ungaria.

Dacă ploile consistente anunțate în bazinul superior al fluviului se vor concretiza și vor aduce cantități importante de apă, o creștere a debitului ar putea fi resimțită și în România începând cu 5-6 septembrie.


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