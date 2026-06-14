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Politica· 1 min citire
Partidele din Coaliție, ședințe de urgență pentru decizia președintelui. Cine îl susține, cine nu-l sprijină pe Adrian Veștea?
Coaliția de guvernare
Publicat14 iun. 2026, 18:14
Sursărealitatea.net
Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a declanșat o alertă maximă pe scena politică. USR și UDMR au convocat ședințe de urgență ale conducerilor duminică seară pentru a analiza noul context politic, în timp ce Biroul Politic al PNL se va reuni luni pentru a stabili strategia, după ce nominalizarea liderului liberal a fost făcută fără consultarea conducerii partidului.
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