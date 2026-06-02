Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Execuția bugetară indică clar esența ‘reformei’ Bolojan: stoparea investițiilor, înghețarea pensiilor și creșterea cheltuielilor cu dobânzile”

Publicat 2 iun. 2026, 16:49 Sursă realitatea.net

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a acuzat marți, într-o conferință de presă, că de pe urma politicilor guvernamentale girate de fosta coaliție condusă de premierul Ilie Bolojan au câștigat doar băncile și șefii instituțiilor de stat. Senatorul a explicat că măsuri de austeritate care au presupus creșterea taxelor, oprirea investițiilor, înghețarea pensiilor și salariilor au lovit crunt în firmele românești, categoriile vulnerabile și socio-profesionale.

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