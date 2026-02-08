Președintele Nicușor Dan, invitat la Consiliul pentru Pace de la Washington. Nu se știe dacă România va participa - SURSE
Președintele Nicușor Dan, invitat la Consiliul pentru Pace de la Washington. Nu se știe dacă România va participa - SURSE
Reuniunea ar urma să aibă loc în perioada 16-19 februarie
La Administrația Prezidențială a ajuns o invitație oficială adresată președintelui Nicușor Dan pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat la Washington, la inițiativa lui Donald Trump, potrivit surselor citate de Realitatea Plus.
Reuniunea ar urma să aibă loc în perioada 16-19 februarie, însă, în acest moment, nu este clar dacă șeful statului va onora invitația. Sursele citate spun că, în interiorul Administrației Prezidențiale, încă se discută oportunitatea participării României la acest eveniment. O decizie oficială ar putea fi anunțată în zilele următoare.
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie.
El precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce priveşte statele care nu sunt membre ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei acestei organizaţii.
”Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Aşa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administraţiei SUA de promovare a păcii”, scrie preşedintele pe Facebook.
El aminteşte că, de la primirea invitaţiei ca România să se alăîture Consiliului de Pace, luna trecută, a fost declanşat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligaţiile internaţionale deja asumate de statul român.
”Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii faţă de ţări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei”, precizează Nicuşor Dan.
Citește și:
- 16:25 - Nicușor Dan atacă instituțiile statului și adversarii politici pentru a evita explicațiile cerute de AEP privind banii de campanie
- 11:09 - AEP a sesizat Parchetul în cazul campaniei lui Nicușor Dan: sunt suspiciuni privind cheltuieli electorale de peste 870.000 lei
- 10:09 - Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. Cum a motivat această decizie
- 08:02 - AUR propune reducerea TVA: Petrișor Peiu critică austeritatea care „împinge românii spre sărăcie”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News