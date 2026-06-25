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Politica· 2 min citire
Președintele Nicușor Dan rupe tăcerea după valul de critici: „Tot ce fac este pentru România”
Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri seară că este pe deplin conștient de responsabilitatea funcției pe care o ocupă și că toate deciziile pe care le ia sunt orientate către interesul țării.
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