Misiune ratată la Izvoarele, pe Dunăre: stânca nu a cedat, militarii reiau detonările luni – VIDEO

Prima detonare subacvatică de la Izvoarele, Constanța, nu a reușit să disloce formațiunea stâncoasă care deviază curentul Dunării și afectează debitul către Centrala Nucleară Cernavodă. Operațiunea va fi reluată luni, după ce experții vor cerceta zona exploziei.

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