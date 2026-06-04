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Politica· 1 min citire
Proiectul AUR pentru profesionalizarea conducerii ANRE a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social
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Proiectul de lege privind specializarea organelor de conducere ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), inițiat de deputatul AUR Ionelia Priescu, a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES). Inițiativa legislativă urmărește profesionalizarea conducerii ANRE prin promovarea specialiștilor cu pregătire și experiență în domeniul energetic, în vederea consolidării independenței instituției și a reducerii influenței politice asupra procesului decizional.
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