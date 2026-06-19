Advertising
Politica· 2 min citire
PSD cere suspendarea lui Dominic Fritz din USR: „Să aplice propriile standarde de integritate”
Dominic Fritz
PSD a cerut vineri conducerii USR să îi retragă sprijinul politic lui Dominic Fritz și să îl suspende din toate funcțiile deținute în partid, după decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție care a constatat existența unui conflict de interese administrativ în cazul primarului Timișoarei.
Citește și
- 19:38Bolojan își anunță candidatura la președinția PNL: „Ne propunem să deschidem partidul către oameni valoroși”
- 19:35PNL a votat pentru convocarea Congresului extraordinar. Decizie importantă în ședința Consiliului Național
- 18:53Denise Rifai a ajuns la DNA. Audieri maraton în dosarele lui Ciucu - VIDEO
- 18:22Nicușor Dan: „Niciun partid nu a construit o majoritate. Am ales varianta cu cele mai mari șanse”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News