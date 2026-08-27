Ramona Ioana Bruynseels (deputat AUR): „După 114 zile de blocaj, nu avem nici Guvern, nici Legea salarizării. Pentru ce ați mai stat?”

Deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels critică eșecul PSD, PNL, USR, UDMR și al Administrației Prezidențiale în elaborarea Legii salarizării unitare, după 114 zile de blocaj politic. Parlamentarul subliniază că România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR, nu are încă un Guvern cu puteri depline și acuză partidele de la putere că au menținut o ficțiune instituțională în jurul unui executiv demis, fără dialog social real și fără asumarea răspunderii.

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