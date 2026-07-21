Rareș Bogdan atacă Guvernul pe tema legii salarizării: „Au ținut legea la sertar. De un an de zile se știa foarte bine care este situația ”

Publicat 21 iul. 2026, 19:04 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul Rareș Bogdan acuză Guvernul că a gestionat defectuos elaborarea legii salarizării unitare și susține că autoritățile au avut la dispoziție suficient timp pentru pregătirea proiectului, dar au amânat dialogul cu sindicatele și partenerii sociali până în ultimul moment.

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