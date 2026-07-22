Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Românii sunt sărăciți, iar România este jefuită! Guvernul taie salariile, dar plătește miliarde pentru propriile eșecuri!”

„Astăzi asistăm la unul dintre cele mai revoltătoare momente din istoria recentă a României. Un guvern incapabil să reducă risipa, să combată privilegiile și să recupereze prejudiciile produse statului a ales cea mai simplă soluție: să bage mâna în buzunarul românilor care muncesc.

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