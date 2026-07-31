România ar putea avea un nou premier abia în toamnă

România ar putea avea un nou premier abia în luna septembrie, după încheierea vacanței parlamentare, potrivit unor informații de ultimă oră prezentate de jurnalista Realitatea Plus, Alessia Păcuraru.
Conform surselor politice citate de jurnalistă, după revenirea parlamentarilor la activitate ar urma să fie făcută o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru din partea Palatului Cotroceni, de către președintele Nicușor Dan.
„Ne așteptăm ca după ce se va încheia vacanța parlamentară, respectiv în luna septembrie, să asistăm la o nouă nominalizare care va veni de la Palatul Cotroceni, din partea lui Nicolae Dan, pentru funcția de premier.”
Negocieri pentru o nouă majoritate
Până la reluarea activității parlamentare, discuțiile dintre partidele politice privind formarea unei majorități ar urma să continue. Sursele citate de Realitatea Plus susțin că liderii politici încearcă să găsească o formulă stabilă de guvernare înainte de desemnarea unui nou candidat pentru funcția de premier.
Astfel, perioada verii ar putea fi marcată mai degrabă de negocieri și consultări politice decât de o decizie rapidă privind conducerea viitorului Executiv.
Așteptări privind verdictul agențiilor de rating
Alessia Păcuraru a precizat că o altă temă importantă o reprezintă evaluarea României de către agențiile internaționale de rating. Potrivit informațiilor obținute de Realitatea Plus, există așteptări ca țara noastră să nu fie retrogradată în categoria „junk”, deși sursele menționează că există și o mică posibilitate în acest sens.
Un eventual verdict negativ ar putea avea efecte importante asupra costurilor de finanțare ale statului și asupra percepției investitorilor.
Avertisment privind o posibilă criză energetică
Potrivit surselor citate, țara se confruntă cu un deficit semnificativ de megawați, în special în a doua parte a zilei, atunci când consumul crește și presiunea asupra sistemului energetic devine mai mare.
Aceste probleme ar putea impune măsuri suplimentare din partea autorităților în perioada următoare.
Deși Parlamentul se află în vacanță, sursele politice susțin că nu este exclusă convocarea unor noi sesiuni extraordinare atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, în funcție de evoluția situației politice și economice.
În acest moment, scenariul conturat de informațiile prezentate indică faptul că desemnarea unui nou premier este puțin probabil să aibă loc înainte de toamnă. Până atunci, România ar urma să traverseze o perioadă de negocieri politice intense, pe fondul preocupărilor legate de ratingul de țară și de securitatea energetică.