Advertising
Politica· 1 min citire
Scandal uriaș în Ungaria! Șef din agenția guvernului Viktor Orbán, arestat în dosar de deturnare de zeci de milioane de euro
Viktor Orban
Cutremur în administrația culturală din Ungaria, după ce fostul vicepreședinte al Fondului Cultural Național (NKA), instituție aflată în subordinea Guvernului Viktor Orbán, a fost arestat într-un dosar de deturnare de fonduri.
Citește și
- 10:45Maia Sandu atac dur: proiectul unirii cu România, „o operațiune de discreditare orchestrată de un agent al Moscovei”
- 10:18Nicușor Dan ar putea desemna premierul astăzi: când va fi votul în Parlament
- 10:00Ana Maria Păcuraru: Kaja Kallas a numit 33 de noi ambasadori europeni. România are zero reprezentanți pe listă
- 09:48PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan ca premier. Mutare-surpriză în lupta pentru Palatul Victoria
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News