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Marius Șumudică l-a criticat pe antrenorul FCSB-ului: „E clar că este o ruptură, este o fractură acolo”

Marius Sumudica

Marius Sumudica

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 3 aug. 2026, 14:29

Marius Şumudică a analizat eliminarea FCSB din Conference League și a criticat unele decizii luate de Marius Baciu. 

Şumudică susţine că eşecul îi afectează şi din punct de vedere financiar pe jucătorii FCSB, care au pierdut şansa de a încasa bonusurile prevăzute pentru calificarea mai departe în competiţie.

”A fost secundul meu la Vaslui, îl respect ca fost fotbalist, căpitan al Stelei pe vremuri, nu am nimic cu el, dar să ai aşa soartă, de la Păuşeşti, să ajungi la FCSB, să joci în cupele europene. E ca şi cum noi jucăm la loto şi luăm potul cel mare.

Jucătorii sunt debusolaţi. Ştiţi bine că Gigi Becali nu dă bonusuri în campionat. El plăteşte doar pentru performanţă. Ce înseamnă performanţă la el: calificarea în grupe. Şi atunci, jucătorii au pierdut foarte mulţi bani.

Am înţeles că unii aveau 100, 200, 300 de mii de euro. Primă pentru calificarea în grupe. Când te scoate Auda şi pierzi 300.000 de euro te ustură buzunarul. Cauţi vinovatul. De ce am ajuns aici? Cine mi-a scos banii din buzunar? Sunt bani mulţi.

E clar că este o ruptură, este o fractură acolo. Se întâmplă ceva. Nu ai cum să te duci în Europa şi să joci cu Radunovic mijlocaş central. Despre ce vorbim? Cum să faci asta? Doar pentru că a jucat cu Csikszereda şi a dat un gol?”, a declarat Marius Şumudică, citat de Fanatik.

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